Filhotes de peixe-boi são resgatados no Baixo Amazonas Uma fêmea e um macho, ambos com cerca de 3 meses, foram levados para o Centro de Reabilitação de Fauna Aquática, em Castanhal (PA) Pará Record|Do R7 13/06/2025 - 20h52 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h52 )

Filhotes de peixe-boi foram resgatados no Baixo Amazonas, no Pará. Uma fêmea, encontrada sozinha e ferida em Santarém, foi entregue à Secretaria de Meio Ambiente. Outro macho foi resgatado em Monte Alegre. Ambos, com cerca de 3 meses, foram levados para o Centro de Reabilitação de Fauna Aquática, em Castanhal, onde estão recebendo cuidados veterinários antes de retornar ao habitat natural.