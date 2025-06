Forças Armadas irão reforçar segurança em Belém durante COP 30 O ‘Comando Marajoara’, criado pelo Ministério da Defesa, coordenará ações de defesa na cidade entre 4 e 23 de novembro Pará Record|Do R7 09/06/2025 - 20h21 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h21 ) twitter

As Forças Armadas atuarão de forma integrada na segurança da COP 30 em Belém (PA), conforme anunciado em coletiva de imprensa. Com a Conferência do Clima da ONU se aproximando, o planejamento inclui operações cibernéticas, defesa antiaérea e patrulhamento marítimo. O ‘Comando Marajoara’, criado pelo Ministério da Defesa, coordenará as ações entre 4 e 23 de novembro.