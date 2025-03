Furtos de motocicletas aumentam em Altamira, no Pará Bairro Centro lidera os casos, com 35 furtos registrados no ano passado; polícia recuperou 21 motos Pará Record|Do R7 13/03/2025 - 14h20 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h20 ) twitter

O relatório de segurança de Altamira, no Pará, revela um aumento alarmante nos furtos de motocicletas, com 125 casos registrados no ano passado. O Bairro Centro é o mais afetado, com 35 furtos, seguido pelos bairros Brasília, Independente, Liberdade e Mutirão.

Os casos de furtos ocorrem principalmente entre 18h e meia-noite, enquanto os roubos acontecem mais frequentemente durante a madrugada, entre 2 e 4 horas.

Embora a polícia tenha recuperado 21 motos, o impacto para as vítimas continua sendo significativo.