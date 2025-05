Gêmeas siamesas do Pará passam por cirurgia de separação em Goiânia (GO) A operação bem-sucedida durou 5 horas e foi realizada por uma equipe multidisciplinar liderada pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil Pará Record|Do R7 13/05/2025 - 21h01 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As gêmeas siamesas Elisa Vitória e Yasmin Vitória, oriundas de Monte Alegre (PA), passaram por uma cirurgia de separação bem-sucedida em Goiânia (GO). A operação durou 5 horas e foi realizada por uma equipe multidisciplinar liderada pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil. As gêmeas agora estão sob cuidados intensivos no pós-operatório.