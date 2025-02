Golpistas causam prejuízo de 200 mil reais com contas falsas Operação da Polícia Civil resultou em prisões e investigações continuam Pará Record|Do R7 07/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h48 ) twitter

Uma associação criminosa causou um prejuízo de 200 mil reais ao abrir contas falsas no Pará. Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil, que recebeu a denúncia de um banco digital, informando que contas estavam sendo abertas indevidamente com documentos falsos. A quadrilha utilizava o dinheiro das vítimas para realizar compras. A polícia continua as investigações, pois acredita que o valor do prejuízo seja ainda maior.