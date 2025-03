Homem armado faz refém dentro de igreja, durante fuga da polícia, em Belém (PA) Fuga de criminoso e tensão em celebração religiosa no bairro da Pedreira Pará Record|Do R7 17/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h08 ) twitter

Um incidente dramático ocorreu em Belém, no Pará, onde um homem armado fez uma pessoa refém dentro de uma igreja no bairro da Pedreira. O criminoso, fugindo da polícia após uma tentativa de assalto a um cliente de banco, entrou na igreja durante uma celebração religiosa.

A situação foi tensa, com a polícia negociando a rendição do suspeito, que estava visivelmente nervoso. O pai do criminoso, que sofre de dependência química, ajudou na rendição. A vítima, demonstrando resiliência e fé, perdoou o agressor.