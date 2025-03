Incêndio destrói casa no Jurunas e famílias recebem apoio da Prefeitura, em Belém Dois animais morreram no fogo e vítimas agora contam com aluguel social e assistência da Defesa Civil

Pará Record|Do R7 07/03/2025 - 13h43

