Incêndio em apartamento assusta moradores e mobiliza evacuação, em Belém (PA) Fogo atinge imóvel no Bairro do Marco e causa ainda está sendo investigada Pará Record|Do R7 26/02/2025 - 14h34 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h34 )

Um incêndio em um apartamento na Travessa Barão do Triunfo, no Bairro do Marco, em Belém (PA), assustou moradores na manhã de terça-feira (25). O alarme de incêndio soou, levando à evacuação do prédio.

A causa do fogo ainda está sendo investigada e, felizmente, não houve feridos.