Indígenas e ribeirinhos do Xingu discutem impactos de Belo Monte e mudanças climáticas no Pará Comunidades tradicionais e pesquisadores debatem impactos na saúde, economia e meio ambiente Pará Record|Do R7 18/03/2025 - 14h04 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h04 )

Indígenas e ribeirinhos da região do Xingu, no Pará, se reuniram para discutir os impactos ambientais e sociais do desvio das águas do Rio Xingu, causado pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.

O encontro contou com a participação de pesquisadores da Universidade Federal do Pará e das comunidades tradicionais da Volta Grande do Xingu, que abordaram questões relacionadas à alimentação, saúde e economia local. Josiel, indígena da etnia Juruna, destacou o trabalho de monitoramento ambiental independente realizado desde 2013.

O debate ganha relevância com a aproximação da COP 30, ressaltando o papel dos saberes indígenas na luta contra as mudanças climáticas.