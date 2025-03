Investigação sobre feminicídio de Bruna Correia segue em andamento Polícia apura circunstâncias e motivações do crime Pará Record|Do R7 14/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h17 ) twitter

O caso de feminicídio envolvendo Bruna Correia e o cabo da PM Vladson Borges está sendo investigado após Bruna ser levada ao pronto socorro com um disparo de arma de fogo. Vladson, namorado da vítima, alegou que o tiro foi acidental, mas foi preso em flagrante sob acusação de feminicídio.

O pai de Bruna exige justiça, enquanto a Delegacia Especializada da Mulher segue apurando os detalhes do crime, buscando esclarecer as circunstâncias e motivações do ato.