Mais de 3.700 alunos são aprovados no vestibular da UEPA Candidatos aprovados comemoraram a conquista em frente à universidade Pará Record|Do R7 03/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h45 )

A Universidade Estadual do Pará (UEPA) comemorou a aprovação de mais de 3.700 alunos no vestibular, que teve quase 49 mil inscrições. O clima de festa tomou conta das ruas em frente à instituição, com candidatos e familiares celebrando a conquista.

Esse grande número de inscrições reflete o crescente interesse pelos cursos oferecidos pela UEPA, consolidando-a como uma das principais universidades da região.