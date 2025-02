Mais de 7 mil são aprovados no listão da UFPA deste ano Psicologia, fisioterapia, direito e medicina estão entre os cursos mais disputados Pará Record|Do R7 27/01/2025 - 12h49 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h49 ) twitter

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou o listão dos aprovados no vestibular deste ano, celebrando a conquista de 7.668 candidatos. Do total, 51% são de mulheres.

Entre os cursos mais disputados estão psicologia, fisioterapia, direito e medicina.