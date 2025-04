Marinha apreende embarcação com 1 tonelada de pescado ilegal Operação ‘Ágata’ aconteceu há 400 km de Belém (PA) Pará Record|Do R7 22/04/2025 - 17h22 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Marinha do Brasil apreendeu uma embarcação, há 400 km de Belém (PA), transportando mais de 1 tonelada de pescado sem autorização.

Durante a Operação ‘Ágata’, que combate crimes transfronteiriços e ambientais, o navio-patrulha Guanabara interceptou o barco, que estava sem documentação e com 6 tripulantes não habilitados. Agentes do Ibama foram acionados para tomar as medidas necessárias.

O pescado ficará sob custódia do instituto, enquanto o barco permanecerá com a Marinha até a conclusão das investigações.