Marinha do Brasil resgata pescador em alto mar com sintomas de AVC Operação durou 3 horas e envolveu helicóptero para salvar Manuel de Jesus Garcia, de 49 anos Pará Record|Do R7 04/02/2025 - 14h19 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Marinha do Brasil fez história ao resgatar em alto mar Manuel de Jesus Garcia, um pescador de 49 anos, após apresentar sintomas de AVC (acidente vascular cerebral). Ele sentia paralisia no braço e dificuldade de coordenação motora. A operação de resgate, que durou três horas, contou com o apoio de um helicóptero.

Manuel estava em um barco pesqueiro quando começou a passar mal e, graças à rapidez da ação, ele foi levado com segurança e recebeu atendimento médico imediato.