Mega Dance 2025: evento reúne milhares de jovens em Belém Organizado pela Força Jovem Universal, o evento contou com apresentações que abordaram temas como depressão, vícios e coragem Pará Record|Do R7 19/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h50 )

A terceira edição do Mega Dance, realizada no estádio Mangueirinho, em Belém (PA), se destacou pela combinação de talento, fé e energia. Organizado pela Força Jovem Universal, o evento reuniu jovens para apresentações que abordaram temas como depressão, vícios e coragem. Com performances avaliadas por um júri de peso, o evento não foi apenas uma competição, mas um encontro de união e superação.