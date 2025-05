Mercado do Jurunas sofre com invasões e furtos frequentes Os permissionários, que já não conseguem contar o número de vezes que foram vítimas, estão passando por dificuldades financeiras para cobrir os prejuízos Pará Record|Do R7 14/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h35 ) twitter

O Mercado do Jurunas, em Belém (PA), tem enfrentado uma série de invasões criminosas. Os permissionários, que já não conseguem contar o número de vezes que foram vítimas, estão passando por dificuldades financeiras para cobrir os prejuízos. A falta de revitalização e segurança no local é uma preocupação constante, com suspeitas de que uma árvore próxima esteja facilitando o acesso dos criminosos.