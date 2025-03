Mercado Ver-o-Peso celebra 398 anos como símbolo da cultura paraense Comemorações incluem bolo de seis metros e reformas para modernização, com investimentos de R$ 64 milhões Pará Record|Do R7 28/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O icônico Mercado Ver-o-Peso em Belém, no Pará, celebra mais um ano de existência, destacando-se como símbolo da cultura local. Com 398 anos de história, o mercado é um patrimônio histórico nacional que reflete a diversidade cultural e a resiliência do povo paraense.

Durante as comemorações, um bolo de seis metros foi servido, atraindo visitantes e trabalhadores, que há décadas contribuem para a vitalidade do local.

Em antecipação à COP 30, o mercado passa por reformas significativas, com investimentos de mais de 64 milhões de reais para modernização e capacitação dos feirantes.

O Ver-o-Peso continua a pulsar como o coração econômico e cultural de Belém, prometendo uma experiência renovada para feirantes e turistas.