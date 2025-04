Ministro do Turismo participa de encontro em preparação para a COP30 em Belém Durante o seminário ‘Desenvolvimento do Turismo no Brasil’, Celso Sabino destacou a importância de expandir o setor turístico no estado Pará Record|Do R7 09/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou de um encontro com secretários do Pará para fortalecer a gestão municipal em preparação para a COP30.

Durante o seminário ‘Desenvolvimento do Turismo no Brasil’, Sabino destacou a importância de expandir o setor turístico no estado, mencionando linhas de apoio financeiro e a criação da primeira Escola Nacional de Turismo em Belém.

O ministro também abordou os desafios enfrentados pela capital paraense, e enfatizou a necessidade de capacitação de funcionários que trabalham com turistas. A iniciativa terá como objetivo não apenas a COP, mas também o desenvolvimento econômico através do turismo.