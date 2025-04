Moradores denunciam buracos e falta de manutenção no bairro Tapanã, em Belém População pede que as autoridades deem mais atenção à infraestrutura do bairro, que é uma área histórica e importante para a comunidade local Pará Record|Do R7 29/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h50 ) twitter

Os moradores do Conjunto Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, em Belém (PA), estão enfrentando problemas graves com buracos nas ruas.

Segundo a população, as erosões são causadas devido à falta de manutenção dos bueiros por parte do poder público. Apesar de não ser responsabilidade dos moradores, alguns residentes têm feito reparos nas vias por conta própria.

A população pede que as autoridades deem mais atenção à infraestrutura do bairro, que é uma área histórica e importante para a comunidade local.