Moradores denunciam indenizações insuficientes para deixar o Guamá Famílias do entorno do Canal do Caraparu precisarão abandonar suas casas devido às obras de macrodrenagem do local Pará Record|Do R7 18/06/2025 - 21h03 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h03 )

Os moradores do bairro Guamá, em Belém (PA), estão enfrentando dificuldades devido às obras de macrodrenagem do Canal do Caraparu. Cerca de 200 famílias, que moram no entorno do canal, precisarão deixar suas casas, mas as indenizações oferecidas pelo governo são consideradas insuficientes para adquirir novas moradias. A situação levou os residentes a buscar apoio do Ministério Público.