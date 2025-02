Motociclista de aplicativo é preso após furtar celular de passageira Idosa pediu ajuda para transferência e teve aparelho levado Pará Record|Do R7 06/02/2025 - 17h29 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h29 ) twitter

Carlos Augusto, de 24 anos, foi preso em São Brás, no Pará, após furtar o celular de uma passageira enquanto trabalhava como motociclista de aplicativo. A idosa, com dificuldades para pagar a corrida, pediu ajuda ao motorista para fazer uma transferência via Pix. Aproveitando-se da situação, o motociclista fugiu levando o aparelho da passageira.

O criminoso foi encontrado em Marituba e preso em flagrante.