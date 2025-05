Motociclista é flagrado realizando manobras perigosas em avenida de Belém (PA) Sem capacete ou equipamentos de proteção, o homem se arriscou em pé no veículo Pará Record|Do R7 26/05/2025 - 20h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h55 ) twitter

Em Belém (PA), um motociclista foi flagrado realizando manobras perigosas no cruzamento da Av. Centenário com a Av. Augusto Montenegro. Sem capacete ou equipamentos de proteção, o homem se arriscou em pé no veículo e gerou repercussão nas redes sociais. A infração para a conduta é gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, com multa de quase R$ 300 reais e perda de 7 pontos na CNH.