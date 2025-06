Motociclista morre após ser atingido e arrastado por caçamba em Cametá (PA) Segundo testemunhas, o acidente, que aconteceu na BR-422, foi provocado porque o motorista do veículo realizou uma manobra irregular Pará Record|Do R7 06/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motociclista morreu em um acidente na BR-422, em Cametá (PA). De acordo com testemunhas, o motorista de uma caçamba fez uma manobra irregular e atingiu em cheio a vítima, que ficou presa à roda do veículo e foi arrastada pela rodovia. O capacete do motociclista não suportou o impacto, levando à morte instantânea. O motorista da caçamba fugiu sem prestar socorro.