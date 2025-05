Mototaxista bate na contramão em carro e foge sem prestar socorro Após o acidente, ele ainda colidiu com uma moto; caso aconteceu em Bragança (PA) Pará Record|Do R7 16/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um mototaxista bateu na contramão em um carro que saía de uma vaga de estacionamento em Bragança (PA). O motociclista fugiu do local sem prestar socorro ou conversar com o motorista sobre os danos. Após o acidente, ele ainda colidiu com uma moto que também estava estacionada. O caso gerou indignação nas redes sociais e destacou a imprudência no trânsito.