Mototaxista é condenado por assassinar mulher com 26 golpes de faca Crime ocorreu em 2023 no Bairro da Sacramenta (PA) Pará Record|Do R7 14/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h48 )

Um mototaxista foi condenado por assassinar uma mulher com 26 golpes de faca dentro de um motel em Belém, no Pará. O crime ocorreu em 2023, no Bairro da Sacramenta.

Durante o julgamento no Fórum Criminal, foi esclarecido que o suspeito prestava serviço de mototáxi para a jovem e que não havia envolvimento amoroso entre eles, conforme relato da mãe da vítima.