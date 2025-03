Mulher sofre agressão brutal do companheiro e fica com sequelas no Marajó (PA) Adenice Ferreira, de 23 anos, teve o rosto desfigurado e comprometimento motor; agressor está preso

Pará Record|Do R7 19/03/2025 - 10h09 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h09 ) twitter

