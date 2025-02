Mulheres protestam por falta de atendimento na Casa da Mulher Filas desde a madrugada e falta de consultas geram indignação Pará Record|Do R7 06/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h26 ) twitter

Mulheres protestaram em frente à Casa da Mulher, no Bairro do Umarizal, no Pará, devido à falta de atendimento. Elas estavam na fila desde a madrugada para agendar consultas, mas não foram atendidas. As mulheres informaram que há muito tempo aguardam atendimento e não conseguem ser atendidas.

A Secretaria de Saúde ainda não se posicionou sobre o ocorrido.