Obra inacabada no bairro Tapanã, em Belém, causa transtornos a moradores A obra deveria ter sido concluída em 5 meses, mas permanece incompleta após um ano Pará Record|Do R7 11/04/2025 - 20h32 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h32 )

Os moradores do bairro do Tapanã, em Belém (PA), têm enfrentado dificuldades devido a uma obra de pavimentação inacabada na rua Presidente Dutra.

A obra deveria ter sido concluída em 5 meses, mas permanece incompleta após um ano. A rua está cheia de buracos e, praticamente, só é possível passar motos pelo local. A situação se agrava com as chuvas, quando as casas ficam alagadas e cheias de lama.

Os moradores expressam frustração com a falta de resposta do poder público e a precariedade das condições, que afetam até a frequência escolar das crianças.

A equipe do Pará Record entrou em contato com a Prefeitura de Belém para obter um posicionamento sobre a situação.