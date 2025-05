Ônibus pega fogo na Av. Augusto Montenegro, em Belém Apesar dos esforços de rodoviários e pedestres, que utilizaram cerca de 10 extintores de incêndio, o veículo foi completamente tomado pelas chamas Pará Record|Do R7 07/05/2025 - 20h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 20h29 ) twitter

Um ônibus pegou fogo na Avenida Augusto Montenegro, em Belém (PA).

Apesar dos esforços de rodoviários e pedestres, que utilizaram cerca de 10 extintores de incêndio, o veículo foi completamente tomado pelas chamas. O motorista do coletivo, William, relatou que o ônibus não apresentou problemas antes do incêndio.

A Polícia Militar interditou a via para segurança da população, enquanto os Bombeiros evitaram que o fogo atingisse um posto de combustíveis próximo. Felizmente, nenhum dos 15 passageiros se feriu.

As causas do incêndio ainda serão investigadas, com suspeitas de falha de manutenção.