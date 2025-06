Operação do Denarc prende 14 suspeitos de integrar facção criminosa Com eles, foram apreendidos celulares, drogas, dinheiro e munições Pará Record|Do R7 11/06/2025 - 20h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma grande operação policial foi realizada em cinco municípios do Pará, resultando na prisão de 14 suspeitos de integrarem uma facção criminosa com atuação nacional. Com eles, foram apreendidos celulares, drogas, dinheiro e munições. Segundo a polícia, a maior parte dos suspeitos já tinha antecedentes criminais.