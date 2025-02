Oscilações de energia afetam mais de 200 famílias e causam prejuízos, em Belém (PA) Moradores e estabelecimentos de saúde sofrem com a falta de estabilidade no fornecimento de energia Pará Record|Do R7 22/01/2025 - 17h36 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h36 ) twitter

A interrupção no fornecimento de energia elétrica tem causado sérios prejuízos para os moradores de uma localidade, que enfrentam oscilações frequentes no fornecimento há cerca de dois anos. O problema afeta mais de 200 famílias, comprometendo até mesmo estabelecimentos de saúde que sofrem com a precariedade do serviço.

As escolas também são impactadas, principalmente os alunos do período noturno, que enfrentam dificuldades para manter suas atividades em decorrência da instabilidade elétrica. A situação tem gerado insatisfação e preocupação na comunidade.