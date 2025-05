Paciente luta pela vida sem respirador em hospital de Anapu (PA) Enfermeiros têm operado manualmente um reanimador para manter o homem vivo Pará Record|Do R7 22/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h48 ) twitter

Um paciente internado no Hospital Municipal de Anapu (PA) está enfrentando uma situação crítica. Emílio dos Santos, de 31 anos, sofreu um acidente de moto que o deixou com múltiplas fraturas na cabeça. Sem respirador disponível no hospital, os enfermeiros têm operado manualmente um reanimador para manter Emílio vivo. A família do paciente aguarda por uma transferência para um hospital especializado.