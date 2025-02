Pará tem 57% da população no mercado de trabalho informal, o maior índice do Brasil Especialistas defendem investimentos em políticas públicas para reverter esse quadro e gerar mais oportunidades Pará Record|Do R7 20/02/2025 - 13h35 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Pará, 57% da população que atua no mercado de trabalho está na informalidade, o maior índice do Brasil. Especialistas alertam que é necessário investir em políticas públicas para reverter essa situação e garantir mais oportunidades.

O trabalho formal é fundamental para oferecer direitos, estabilidade e melhores condições de vida aos trabalhadores.