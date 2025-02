Pesquisa da UEPA investiga óleo de pau-rosa da Amazônia Estudo revela propriedades medicinais do óleo, com potencial para tratamentos de saúde Pará Record|Do R7 20/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h41 ) twitter

Pesquisadores da Universidade do Estado do Pará estão analisando as propriedades medicinais do óleo extraído da árvore pau-rosa, nativa da Amazônia, para o tratamento de inflamações e cicatrização de ferimentos.

A pesquisa tem demonstrado que o óleo possui importantes propriedades para a saúde, abrindo novas possibilidades para o uso terapêutico.