Pesquisadores buscam substâncias medicinais no solo do Parque do Utinga (PA)

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará estão coletando bactérias do solo no Parque do Utinga, em Belém, em busca de substâncias que possam ser utilizadas na produção de medicamentos.

A pesquisa destaca a riqueza do solo amazônico, com grande potencial para o desenvolvimento de novas terapias. O próximo passo do estudo é agilizar a fabricação de medicamentos, que atualmente levam em média 15 anos para chegar às farmácias.