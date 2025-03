PMs ajudam em parto de mulher em situação de rua Parto aconteceu na Feira do Açaí, com policiais auxiliando até a chegada do atendimento médico Pará Record|Do R7 21/03/2025 - 15h42 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h42 ) twitter

Na madrugada de quinta-feira (20), no complexo do Ver-o-Peso em Belém, no Pará, uma mulher em situação de rua entrou em trabalho de parto na Feira do Açaí.

Com a ajuda de policiais militares, o parto foi realizado com sucesso até a chegada do socorro médico. A menina, batizada de Luz Vitória, nasceu saudável e foi encaminhada ao hospital com a mãe.

Os policiais envolvidos relataram com orgulho a experiência de participar deste momento de vida, reforçando a importância do apoio à sociedade.