Polícia Civil intensifica ações de proteção às mulheres durante o carnaval A corporação está em alerta para combater a importunação sexual, que ainda afeta muitas mulheres no período festivo Pará Record|Do R7 21/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h37 )

A Polícia Civil do Pará intensificou as ações para proteger as mulheres durante o carnaval, com foco no combate à importunação sexual, que ainda é uma realidade para muitas delas nas festividades.

A corporação está em alerta, reforçando o policiamento e a conscientização para garantir a segurança do público feminino.