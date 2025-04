Prefeito de Primavera (PA) causa tumulto em campeonato de futsal Segundo relatos, o prefeito fez gestos provocativos e agrediu verbalmente e fisicamente membros da equipe adversária, gerando revolta nas arquibancadas Pará Record|Do R7 04/04/2025 - 21h30 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h30 ) twitter

O Campeonato de Futsal em Primavera (PA), no nordeste do estado, terminou em tumulto após o prefeito Áureo Gomes provocar a torcida do time perdedor.

Segundo relatos, o prefeito fez gestos provocativos e agrediu verbalmente e fisicamente membros da equipe adversária, gerando revolta nas arquibancadas. A situação se agravou quando ele tentou iniciar uma nova briga na casa de uma vereadora.

Em nota, o prefeito afirmou que está apurando os fatos com seriedade para evitar futuras ocorrências.