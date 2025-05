Presos dois envolvidos no tiroteio que deixou um inocente morto na Av. João Paulo II A polícia agora busca por outros dois suspeitos Pará Record|Do R7 09/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h56 ) twitter

Foram presos dois dos cinco criminosos envolvidos no tiroteio na Avenida João Paulo II, em Belém (PA). Durante a troca de tiros com a polícia, que aconteceu após um assalto, um dos assaltantes foi baleado e morreu. Um taxista que estava no local também foi atingido e veio a óbito. A polícia continua as buscas pelos outros dois suspeitos.