Projeto Refloresta recupera áreas degradadas e beneficia produtores rurais Iniciativa distribui mudas e ensina agricultores sobre reflorestamento e geração de renda Pará Record|Do R7 11/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h16 )

A segunda edição do Projeto Refloresta está beneficiando produtores rurais de Altamira, no Pará, com o objetivo de recuperar 812 hectares de áreas degradadas, usando espécies florestais nativas.

Na comunidade Vila Nova Canaã, o projeto inovador está transformando a vida dos agricultores familiares, promovendo a educação sobre a importância do reflorestamento com açaí e outras árvores essenciais.

Com a entrega de 26 mil mudas de cacau em 50 kits de sementes, o projeto fortalece o agronegócio familiar e contribui para a recuperação da Amazônia, gerando renda para pequenos produtores.