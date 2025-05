Projeto social transforma a vida de crianças e adolescentes por meio do jiu-jitsu Projeto ‘O Tatame é Minha Rua’ já levou atletas a competições nacionais e recentemente ganhou dois ouros no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Pará Record|Do R7 08/05/2025 - 20h41 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h41 ) twitter

Conheça o projeto ‘O Tatame é Minha Rua’, que atende 40 crianças e adolescentes de baixa renda em Belém (PA). A iniciativa tem como objetivo promover o jiu-jitsu como ferramenta de transformação social.

Com foco em autocontrole e superação, o projeto já levou atletas a competições nacionais, conquistando mais de 30 troféus. Recentemente, dois alunos do projeto, João Gabriel e Ana Beatriz, ganharam ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado em São Paulo. As viagens foram patrocinadas pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.