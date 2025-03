Sarampo: Pará intensifica campanhas de vacinação, após casos confirmados fora do estado Estado busca alcançar 95% de cobertura vacinal, para evitar o retorno da doença, após queda na procura pela imunização Pará Record|Do R7 27/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h37 ) twitter

A Secretaria de Saúde do Pará, em conjunto com o Ministério da Saúde, recomendou que as cidades paraenses intensifiquem as campanhas de vacinação contra o sarampo.

Esta medida foi motivada pela confirmação de três casos de sarampo fora do Estado, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A vacina tríplice viral, que também protege contra rubéola e caxumba, é essencial para manter a erradicação da doença.

No ano passado, o Pará vacinou 85% do público-alvo para a primeira dose e 60% para a segunda, em crianças menores de dois anos, mas a meta é alcançar 95% na segunda aplicação.

Apesar do Brasil ter recebido uma recertificação de erradicação do sarampo, a baixa procura pela imunização traz o risco de retorno da doença.