Sebrae destaca a participação de pequenos negócios na COP 30, durante evento em Belém Encontro defende a inclusão de micro e pequenas empresas na agenda climática global, com foco na sustentabilidade Pará Record|Do R7 17/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h07 )

A COP 30, marcada para novembro, é destaque no encontro de dirigentes em Belém, no Pará, organizado pelo Sebrae. O evento visa integrar pequenos negócios na conferência climática global.

O Sebrae apresentou um documento oficial defendendo a inclusão de micro e pequenas empresas na agenda climática, com a meta de que 25% das contratações públicas da COP 30 sejam destinadas a esses negócios.

A iniciativa inclui a criação da Zona do Empreendedorismo, destacando o dinamismo do empreendedorismo brasileiro. O evento promete ser um marco na Amazônia, com legado econômico e ambiental.