SEBRAE oferece curso de capacitação em hospedagem Com o anúncio da COP 30, as opções de serviços tiveram aumento significativo Pará Record|Do R7 24/01/2025 - 15h59 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h59 )

O SEBRAE está oferecendo uma capacitação para prestadores de serviços se prepararem para a chegada de turistas durante a COP 30, que acontecerá no Pará em novembro. O curso, focado no uso de plataformas de hospedagem por temporada, visa aprimorar a oferta de serviços no setor.

Uma única plataforma de hospedagem recebeu aumento de 600% no número de inscritos nos últimos meses.