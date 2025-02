SEDUC continua ocupada por líderes indígenas Reunião termina sem acordo e manifestantes seguem contra mudanças no ensino nas aldeias, desde 14 de janeiro Pará Record|Do R7 20/01/2025 - 16h19 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h19 ) twitter

A reunião entre a Secretaria de Educação (SEDUC) e as lideranças indígenas terminou sem nenhum acordo e a sede da Secretaria permanece ocupada. Os manifestantes estão no local desde o dia 14 de janeiro, protestando contra as mudanças no ensino nas aldeias.

Durante o encontro, o Secretário de Educação do Pará ouviu as demandas dos líderes indígenas, mas não houve resolução para o impasse.