Servidores fazem manifestação contra privatização do Pronto Socorro Mário Pinotti Os manifestantes também denunciaram o desabastecimento de remédios e a superlotação do hospital Pará Record|Do R7 24/06/2025 - 20h54 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h54 )

Os servidores municipais de Belém (PA) fizeram uma manifestação contra a privatização do Pronto Socorro Mário Pinotti. Além disso, os manifestantes denunciaram o desabastecimento de remédios e a superlotação do hospital, que é referência no Norte do Brasil. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que haverá uma coletiva de imprensa para discutir sobre o assunto.