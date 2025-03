Situação de emergência é decretada após chuvas fortes em Anapu, no Pará Inundações e destruição de pontes afetam mais de 5 mil famílias e isolam comunidades no sudoeste do Estado Pará Record|Do R7 10/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h31 ) twitter

As fortes chuvas no município de Anapu, no sudoeste do Pará, levaram à decretação de situação de emergência. Com mais de 250 milímetros de chuva em três dias, várias áreas foram inundadas, estradas tornaram-se intrafegáveis e pontes foram destruídas, isolando comunidades.

A Defesa Civil e a Prefeitura estão atuando para mitigar os impactos, com doações de cestas básicas e disponibilização de abrigos. Cerca de cinco mil famílias foram afetadas pelas cheias do Rio Anapu. A situação também afeta municípios vizinhos como Altamira e Vitória do Xingu.

A esperança é que o tempo melhore para restabelecer a normalidade.