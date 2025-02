Suspeito de atear fogo em ex-companheiro é procurado pela polícia Homem fugiu do local do crime no Bairro Castanheira, no Pará Pará Record|Do R7 25/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h26 ) twitter

Carlos Daniel, suspeito de atear fogo no ex-companheiro, está sendo procurado pela polícia após o crime ocorrido no Bairro Castanheira, no Pará.

O homem, que fugiu do local do incidente, já possui um mandado de prisão expedido e a polícia intensifica as buscas para localizá-lo.