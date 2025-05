Suspeito de matar servidor público em Belém se entrega à polícia Yves de Luca, de 26 anos, procurou a polícia e alegou que agiu em legítima defesa após uma briga com a vítima, José Alberto Pará Record|Do R7 13/05/2025 - 21h02 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h02 ) twitter

Após três meses, a polícia prendeu o principal suspeito de matar um servidor público em um apartamento no centro de Belém (PA). O suspeito, Yves de Luca, de 26 anos, procurou a polícia e alegou que agiu em legítima defesa após uma briga com a vítima, José Alberto. A Polícia Civil continua as investigações, enquanto Yves, que é enfermeiro, continua detido.