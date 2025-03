Terreno alagado preocupa moradores por foco de dengue, no bairro do Marco (PA) Área inundada virou criadouro do Aedes aegypti e aumenta risco de transmissão da doença na região Pará Record|Do R7 12/03/2025 - 13h32 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h32 ) twitter

Moradores do bairro do Marco, em Belém, no Pará, enfrentam preocupações com um terreno alagado que se tornou criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Com chuvas intensas, o local, destinado à construção de um prédio, está completamente alagado, aumentando o risco de doenças. Relatos de moradores destacam o impacto na saúde, especialmente em crianças e idosos.

A Secretaria Municipal de Saúde prometeu uma vistoria para eliminar focos do mosquito.